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İyi Partili Kürşad Zorlu: Bize 13 Şubat'ta aday açıklanacağı söylenmedi

2023 seçimlerine sayılı günler kalmasına rağmen 6'lı masada aday belirleme krizi devam ediyor..

İyi Partili Kürşad Zorlu: Bize 13 Şubat'ta aday açıklanacağı söylenmedi
Kamusaati
Kamusaati
30 Ocak 2023 Pazartesi 21:43

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlendi MİLLET İTTİFAKININ ADAYI YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs'ı işaret ettikten sonra siyasetteki hız artmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık çalışmalarına aylar öncesinden start verirken, 6 partinin oluşturduğu ve HDP'nin dışardan destek verdiği muhalefet cephesinde yaprak kımıldamıyor..

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamasında, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını, seçim için yol haritasını söz konusu cumhurbaşkanı adayının anlatacağını söylemişti. 

Ancak ittifakın diğer üyelerinin bu gelişmeden habersiz olduğu ortaya çıktı. 

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yalanladı.

"Bize 13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi gelmedi"

13 Şubat'ta yapılacak 6'lı masa toplantısında aday açıklanacağı yönündeki iddialarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını belirten Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizim elimizde mevcut değil. İsimlerin masada olduğu bir aşamada biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. "


Kaynak: Kamu Saati Özel
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