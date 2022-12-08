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İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde sandalyeye ayaklarını uzatıp keyif yaptı

TBMM'de geçtiğimiz pazartesi günü başlayan bütçe maratonu devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'teki tavrı tepki çekti. Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki sandalyeye uzatarak keyif yaptığı ortaya çıktı.

İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde sandalyeye ayaklarını uzatıp keyif yaptı
Kamusaati
Kamusaati
08 Aralık 2022 Perşembe 12:08

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri hafta başında başladı. 12 gün sürecek bütçe mesaisi devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'te çekilen bir fotoğrafı tepkilere neden oldu.

İYİ PARTİ'Lİ ANDİCAN'IN MECLİS KEYFİ
Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanında duran sandalyeye uzatarak keyif yaptığı görüldü.

Genel Kurul'a katılmadığı öğrenilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı komik video ile gündeme gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Meclis'te cep telefonundan iskambil oynarken görüntülenmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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