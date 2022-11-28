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İYİ Parti'nin öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi teklifi reddedildi

İYİ Parti'nin "Devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla" komisyona sunduğu önerge, mecliste reddedildi.

İYİ Parti'nin öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi teklifi reddedildi
Kamusaati
Kamusaati
28 Kasım 2022 Pazartesi 20:02

İYİ Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, devlet okullarında okuyan öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesini için bütçenin artırılmasını teklif etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin imzasıyla verilen teklifin gerekçesinde, yetersiz beslenmenin çocukların sağlığını ve gelişimini tehdit ettiği belirtildi.

Çocukların sağlık bir hayat yaşayabilmesini sağlamanın devletin görevi olduğu vurgulanan teklifte, "Hiçbir çocuğumuzun sınıfına karnı aç girmemesi, tüm çocuklarımızın sağlıklı ve ücretsiz beslenme hakkına sahip olması sosyal devletin sorumluluğudur" denildi. 

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 milyon çocuğun olduğunu aktarılan teklifte, "İYİ Parti olarak 'Rüzgar Gülü' adını verdiğimiz projemiz kapsamında önermekte olduğumuz bu bütçe artırımı ile 61 milyar 125 milyon TL çocuklarımızın beslenmesi ve sağlıkla büyümesini sağlayacak bir yeniliği hayata geçirmemize vesile olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti, yapılan oylama sonucu teklifin reddedildiğini açıkladı:

  • Plan ve Bütçe Komisyonu vekillerimizin "Devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla" komisyona sunduğu Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bütçesi arttırım önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiştir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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