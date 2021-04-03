İyi Parti'nin bir algı tiyatrosu daha bozuldu

Meral Akşener'e “Ekonomi berbat” diye şikayetlerde bulunan Yüksel T.'nin lüks yaşamı ortaya çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından bir video paylaştı.

Videoda kendisini 22 yıllık bir esnaf olarak tanıtan Yüksel T., hükümeti"ekonomi berbat ben açım, bu ülkede Suriyeli bırakma!” ifadeleriyle Akşener'e şikayet etti.

Bu sözler üzerine sosyal medya kullanıcıları videodaki kişinin daha önce çekilen fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Yüksel T.'nin paylaştığı görüntülerde lüks içinde bir yaşama sahip olduğu ortaya çıktı.