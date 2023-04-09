İyi Parti, milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti! İşte adaylar...

İyi Parti, aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede, şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli 1'inci sıradan aday gösterildiği görüldü...
Milletvekili aday listelerinin teslimi için verilen süre daralırken, partiler listeleri YSK'ya sundu.
CHP ve AK Parti'den sonra İyi Parti'nin listesi de belli oldu.
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim etti.
Listede en dikkat çeken isimlerden biri Lütfü Türkkan oldu...
Lütfü Türkkan, geçtiğimiz dönemlerde bir şehit ağabeyine ağız dolusu küfür etmişti.
Türkkan'ın bir süre boynuna sarılarak dinlediği acılı ağabey Meral Akşener için, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." yakarışında bulundu.
Türkkan ise şehit ağabeyinin sözlerine karşı "Senin bacını s..rim." diyerek küfretti.
Skandal olayla gündeme gelen Türkkan, İyi Parti'de 28. dönem milletvekilliğine Kocaeli 1'inci sıradan aday gösterildi.
Bir diğer yandan listeye göre, Buğra Kavuncu’nun İstanbul 2. Bölge 1. Sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın Hatay 2. Sıradan, eski futbolcu Ünal Karaman’ın ise Konya 2. Sıradan listeye girdiği görüldü.
İşte İyi Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi;
Lütfü Türkkan- Kocaeli 1'inci sıra
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra