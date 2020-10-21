İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çarşamba Günü İncesu'ya Geliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 21 Ekim Çarşamba Günü İncesu'ya geliyor. İncesu halkını ve Esnaf ziyaretinde bulunacak ardından İncesu İlçe Başkanlığını ziyaret edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'ye geliyor. İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, Meral Akşener'in Kayseri programını açıkladı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Genel Başkan Meral Akşener’in 21 Ekim’de Kayseri’ye geleceğini söyledi.



Meral Akşener programı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni (KGC) ziyaret ederek, 2 gün sonra Kayseri'ye gelecek olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programını açıkladı. Meral Akşener’in 21 Ekim’de Kayseri’de olacağını da aktaran Ataman, "Çarşamba günü Sayın Başkanımız Meral Akşener Kayserimize geliyor. Sayın başkanım şuan sahalarda olan tek lider. Konseptimiz çok farklı, millet bizi çağırıyor diyoruz. Biz de onların ayaklarına gidiyoruz. Başkanımızın geldiği 79. yer İncesu olacak bu yıl içerisindeki. İncesu’ya saat 13.00 civarı gireceğiz. Orada bir basın toplantısı da olacak. Basın toplantısından sonra Develi ilçemize geçeceğiz. Yine sadece esnafları ziyaret edeceğiz. Daha sonra Erciyes üzerinden Talas ilçemize geleceğiz. Talas ilçesinde yine esnaflarımızla başkanımızı buluşturacağız. Akabinde Sivas caddesinde esnaflarla buluşturacağız. Hemen akabinde teşkilat toplantımız var Saat 19.00'da Flamingo Düğün Salonunda. Akabinde de başkanımızı yolcu edeceğiz" dedi.



Eğitim sorunu

İYİ Parti İl Başkanı Ataman eğitim konusunda alt yapının yetersiz olduğunu ifade ederek; "Eğitim konusu Covid-19’ dan daha ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Okullar yeterli değil açılamadı. Maalesef herkesin evinde internet yok, maalesef 2-3 tane çocuğu olan insanların evinde bilgisayarı, tableti yok. Babalarının cep telefonundan ders çalışıyor. Bizim alt yapımızda bu çocuklara uzaktan eğitimle çalıştırabilme kabiliyeti kazandırılmadı. Bu yılın sonunda yine sınavlar yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okuluna giden bu çocuklar daha doğrusu gidemeyen çocuklar, evlerinde bilgisayarı olmayan bu çocuklar, interneti olmayan bu çocuklarla özel okula giden ya da ailenin maddi durumu iyi olduğu için özel ders alan bu çocuklar aynı sınava girecekler" dedi.