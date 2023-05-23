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İyi Parti'den kurultay kararı! Tarihler belli oldu

İyi Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kurultaya hazırlanmaları için teşkilatlara talimat verdiği öğrenildi.

İyi Parti'den kurultay kararı! Tarihler belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
23 Mayıs 2023 Salı 00:55

Türkiye ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken, İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteği ise sürüyor.

14 Mayıs yenilgisi sonrası beş gün boyunca sessiz kalan ve geçtiğimiz gün basın açıklaması yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahaya indi.

Ancak 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ağır yenilgi alan ve partisinin oylarını da kaybeden Meral Akşener'in ikinci turdan sonra nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

İkinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha kaybetmesi durumunda, Akşener'in masadan kalkacağı konuşuluyor.

Seçimlere doğru birçok kulis bilgisi gündeme gelirken Meral Akşener, kurultay için tarihleri verdi.

İyi Parti kurultay için tarihi belirledi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

"Gerekli gördüm" diyerek imzaladı

Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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