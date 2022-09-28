İYİ Parti'den kendilerine küfür eden Can Ataklı'ya sert tepki! "Edepsizlerin ağzını mala ile sıvasan yine nafile"

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere alenen küfretti. "E hadi *** git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver" diyen Ataklı'ya sosyal medya hesabından yanıt veren İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, "Bu bazı kendini bilmez, gazetecimsi edepsizlerin ağzını 'mal'a ile sıvasan yine nafile." ifadelerini kullandı.

Can Ataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere alenen küfretti.



HDP'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında açıkladığı beyannamede orta yolun bulunabileceğini belirten Ataklı, 'E hadi *** git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver' ifadelerini kullandı.



Ataklı'nın sözlerine İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.



İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.

'AĞZINI MALA İLE SIVASAN NAFİLE'



'Bu bazı kendini bilmez, gazetecimsi edepsizlerin ağzını 'mal'a ile sıvasan yine nafile.' diyen Dikbayır, sözlerini şöyle sürdürdü:



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