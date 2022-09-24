elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0

İyi Parti'den adaylık tepkisi: Son noktayı Meral Akşener koyar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına kesin gözüyle yaklaşan CHP'ye karşı 6'lı masa henüz net bir cevap vermedi. İyi Partili Fatih Demirkol, son noktayı Meral Akşener'in koyacağını söyledi.

İyi Parti'den adaylık tepkisi: Son noktayı Meral Akşener koyar
Kamusaati
Kamusaati
24 Eylül 2022 Cumartesi 01:22

6 partinin bir araya gelerek oturduğu masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakarken, masadaki diğer partiler bu duruma olumsuz tepkiyle yaklaştı.

6'lı masada artan gerginlik nedeniyle CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

CHP, ittifaklarını uyardı

Öztrak'ın açıklamasında; ittifak mensubu partilerin genel başkanları dışında kimsenin söz söyleme hakkı olmadığı ifade edilmişti.

İyi Parti sessiz kalmadı

Ancak İyi Parti'nin adaylık konusundaki tepkisi henüz dinmedi. Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, son noktayı Akşener'in koyacağını ifade etti.

"Son noktayı Akşener koyar"

Twitter'dan açıklama yapan Demirkol, "Son noktayı Sayın Meral Akşener Koyar!" sözleriyle tepki gösterdi.

"Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın"

Akşener'in bir diğer danışmanı Zekai Kaya da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Benim Cumhurbaşkanı adayım Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İstanbul'daki Apple mağazalarının önünde İPhone kuyruğu
İstanbul'daki Apple mağazalarının önünde İPhone kuyruğu
0
AK Parti'de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği
AK Parti'de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği
0
Türkiye'den ABD'ye F-16 resti: Bizi kısıtlayan anlaşmaya imza atmayız
Türkiye'den ABD'ye F-16 resti: Bizi kısıtlayan anlaşmaya imza atmayız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.