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İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
Admin
Admin
04 Nisan 2024 Perşembe 09:53

İyi Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti.

Yerel seçimlerde İstanbul'da yüzde 0,63 oy alan Buğra Kavuncu, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

BUĞRA KAVUNCU TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Buğra Kavuncu paylaşımında, "Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Buğra Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI BURAK AKBURAK DA İSTİFA ETTİ

Bir diğer istifa kararı da İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'dan geldi. Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." dedi.

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