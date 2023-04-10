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İyi Parti'de kriz büyüyor: Mehmet Fedai Çakmaklı açıkladı! Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar...

Milletvekili adayı olan Şanlıurfa eski il başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, listede kendi adını göremeyince isyan etti. Çakmaklı, "Partimizi hiçe saydılar, bu liderlere güvenmeyin" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti'de kriz büyüyor: Mehmet Fedai Çakmaklı açıkladı! Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar...
Kamusaati
Kamusaati
10 Nisan 2023 Pazartesi 11:30

2023 seçimleri için zaman daralırken, siyasi arenada nabızlar yükseliyor...

Merakla beklenen güne 34 gün kalırken, partiler dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) milletvekili aday listelerini sundu.

Partilerin aday listeleri sırayla açıklanırken, İyi Parti'nin listesi en çok dikkat çekenlerden biri oldu.

İyi Parti, terörist başı Öcalan'a sempati duyan siyasilerden, şehit yakınına küfreden siyasilere kadar birçok isme listesinde yer verdi.

Aday seçimleri ile tartışmalara neden olan İyi Parti'de liste krizi yaşanmaya devam ediyor.

İyi Parti Genel Merkezi önünde skandal bir olay daha yaşandı.

Partinin Şanlıurfa eski İl Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olan Mehmet Fedai Çakmaklı, öfkeyle istifa ettiğini açıkladı.

Çakmaklı, Akşener'in adaletsizliğine dem vururken, "Partimizi, davamızı hiçe saydılar" ifadelerini kullandı.

Bir diğer yandan Çakmaklı, Akşener'in kendisine "Türkiye'nin en başarılı il başkanısın. İl başkanlığı sürecini çok iyi geçirdin. İstifa et gel seni Ankara'da görmek istiyorum" dediğini anlattı.

"Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar"

Çakmaklı şu cümlelerle devam etti;

Görünen o ki partimizle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar Urfa'da konuşulan şu şaibeye rağmen listenin başında olan beyefendi. Maalesef ciddi paralar dönüyor. Benim de listede olmadığımı söylemek istiyorum. Partimizi davamızı hiç paraya sattılar.

"Bu liderlere güvenmeyin"

Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza diyordu ki kasanın başına damadı koymuşsun. Sen de kasanın başına Ümit Dikbayır'ı koymuşsun. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu liderlere güvenmeyin. Eğer bu liderler bu seviyeye düşmüşse, vatandaşın şapkasını önüne koyup muhasebe yapması lazım. İstifa ediyorum, il başkanlığı tamamen istifa edecek, arkasından büyük istifalar da gelecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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