İyi Parti'de GİK Meral Akşener başkanlığında toplanıyor

Dün yapılan 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta diretmesiyle yaşanan gerilimden sonra Meral Akşener partililerle yapacağı toplantı sonrasında açıklam yapacak.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak rakibi bekliyor.

Muhalefetin 6 lideri dün 12'nci kez adayı belirlemek üzere bir araya geldi.

Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmedi

Yapılan toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrarını ortaya koydu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışında bu teklif kabul görse de İyi Parti çalkalandı.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a veto

Akşener uzun zamandır kafasında tasarladığı gibi İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini masaya sürdü.

İki isim de Kılıçdaroğlu tarafıdan görevlerine devam etmeleri gerektiği belirtilerek veto edildi.

Ankara'da hareketli saatlerin yaşandığı gecede partiler art arda toplanıp toplanıp dağıldı.

Parti binasında coşkulu karşılama

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun tebrikleri kabul ettiği iddia edildiği saatlerde Meral Akşener de İyi Parti Genel Merkezi'nde kalabalık bir partili grup tarafından karşılandı.

Parti binasına büyük bir Akşener pankartı asılırken, Akşener binaya "halkın umudu Meral Akşener" sloganları eşliğinde girdi.

Akşener'in masadan kalkması gündemde

Akşener'in kendi adaylığının da yeniden konuşulmaya başladığı süreçte partinin ağır toplarının art arda sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalardan sonra ise masanın dağılabileceği de en yüksek ihtimal olarak bir kenarda duruyor.

İyi Parti GİK toplanıyor

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener bugün İyi Parti Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topluyor.

Akşener açıklama yapacak

Kurul 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak.

Kendi adaylığını açıklayabilir

Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yüksek itiraz ve Akşener'e büyük destek, İyi Parti Lideri'nin kendi adaylığını açıklayabileceği yorumlarına neden oldu.