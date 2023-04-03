İYİ Parti Ankara'da yumruklar konuştu! Kavganın ardından seçimler iptal edildi

Kamu işçileri toplu sözleşme süreci için son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerinin yer aldığı ortak talep metni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve işçi sendikası TUHİS'e iletildi. Peki, kamu işçileri toplu sözleşme ne zaman yapılacak? 700 bin işçiye ek zam yapılacak mı? İşte, o toplu sözleşme hakkında merak edilen bazı bilgiler