İTÜ Vakfı, Doğa Koleji'ni Satın Aldı | İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'ndan Açıklama

Doğa Koleji'ndeki belirsizlik sona erdi.

İMZALAR ATILDI

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı ile Doğa Koleji arasında, satış sözleşmesi imzalandı.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

PARALAR NEREDE

Öğrenim ücretlerini peşin toplayan Doğa Koleji, paranın yönetimini doğru bir şekilde yapamayınca öğretmenlerin maaşları ödenmemişti.

Maaş alamayan öğretmenler ise iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Velilerin de katıldığı eylemlerde, Doğa Koleji patronunun inşaat işlerine dikkat çeken dövizler taşınıyordu: "İnşaatçıdan eğitimci olmaz!"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da maliyetin yüksek olduğu için anlaşma sürecinin uzadığını açıklamıştı.

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