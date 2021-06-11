İtalya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Meclis KİT Komisyonu'nda kendisine sorulan soruları yanıtlayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, iki maaş aldığını doğruladı. TRT'den 15 bin, Türksat'tan ise 14.500 lira ücret aldığını söyleyen Eren, "TRT'de çift maaş alan başka kimse yok" dedi.