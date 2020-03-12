İtalya'dan inanılmaz karar,Tüm ticari faaliyetler durduruldu

İtalya corona virüsü ile başı dertte...Ülkede şok bir karar alındı..corona virüsü nedeni ile İtalya'da mağazalar kapandı mı

CORONA VİRÜSÜ DÜNYAYI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

ABD'nin birkaç saat önce olağanüstü karar almasının ardından bir şok haber de İtalya'dan geldi..

İTALYA'DA MAĞAZALAR KEPENK İNDİRECEK!

İtalya Başbakanı, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı

TÜM ÜLKEYİ ŞOKE EDEN BİR KARAR

İtalya başbakanı kamu hizmetleri haricindeki tüm işletmelerin ticari faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı..Tüm dünya da büyük bir şaşkınlıkla karşılanan bu açıklamaya bakalım halk ne cevap verecek..

İLAÇ VE GIDA SATAN İŞLETMELERİN DIŞINDA TÜM MAĞAZALAR KAPATILACAK

İtalya başbakanı, ilaç ve gıda satan mağaza ya da dükkanların dışındaki tüm ticari faaliyette bulunan mağazaların kapatılacağını bildirdi.

AYRINTILAR GELECEK..KAMUSAATI.COM'U TAKİP EDİNİZ

kaynak:kamusaati.com