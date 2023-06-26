İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde paralı ordu Wagner'in isyanının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Wagner savaşçılarına üç seçenek sunan Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler." dedi.

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da paralı ordu Wagner geçtiğimiz günlerde isyana kalkıştı. 1 gün süren isyan anlaşma yolu ile çözüme kavuştu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gitmesine izin verilirken, gözler Rusya lideri Vladimir Putin'e çevrildi.

PUTİN'DEN WAGNER'E ÜÇ SEÇENEK

İsyandan sonra yaptığı ilk açıklamada Wagner için çok sert ifadeler kullanan Putin, Rusya devlet televizyonunda ulusa sesleniş konuşması yaptı. Rus halkına teşekkür eden Putin, Wagner savaşçılarına üç seçenek sundu. Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler." ifadelerini kullandı.

"ŞANTAJ VE FİTNE BAŞARISIZLIĞA MAHKUM"

Putin, şunları söyledi: "Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim. Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur. Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum.

İSYANCILAR, ASKERLERİN BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRMESİNİ İSTİYORDU"

Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Rusya vatandaşları birlik beraberlik sergiledi, ülkenin geleceği herkesi birleştirdi. İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler. İsyancılar, askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu. Kiev de böyle bir sonuç bekliyordu.

"WAGNER SAVAŞÇILARINI KULLANDILAR"

Canlarını feda eden kahraman pilotların cesareti korkunç sonuçlara karşı korudu. Wagner savaşçılarının büyük kısmı vatanseverler, onlar bilmeden kullanıldılar. Doğrudan benim emrim üzerine kan dökülmesini önleyecek kararlar alındı. Son çizgide duran, kan dökülmesine izin vermeyen Wagner askerlerine teşekkür ediyorum."

"WAGNER 1 TEMMUZ'DA TASFİYE EDİLECEKTİ"

Öte yandan Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, krizin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecekti. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi. Adalet yürüyüşü başlattık, onlar bize füzeyle saldırdı. Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Hiç saldırı göstermedik ama füzeler ve helikopterler tarafından vurulduk" dedi.

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.