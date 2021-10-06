İşverenlerin şikayeti: Fabrikalara işçi bulamıyoruz

İşsizlik verilerine bakıldığında Türkiye'de iş arayanların sayısı dikkat çekerken işverenlerin şikayeti de çalıştıracak eleman bulamaması...

Yıllardır bitmeyen tartışma; iş mi yok iş mi beğenilmiyor...

Türkiye'de işverenler uzun süredir çalıştıracak eleman bulamadıklarından yakınırken, vatandaşlar da iş bulamadıklarından yakınıyor.

Tüm dünyada iş sektörleri koronavirüs pandemisinin yaralarını sarmak için işçi çıkarırken, Türkiye'de de birçok sektör, yeterli personel bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TEK SORUN ÇALIŞACAK ADAM YOK"

Türkiye gazetesinden Önder Çelik'e konuşan TİM Başkanı Gülle, Türkiye'de işsizlik sorununun olmadığını aksine iş beğenmemezlik olduğunu vurgulayarak "Fuarlar açıldı, gidip soruyoruz. ‘Finans ihtiyacınız var mı?’ diye, ‘yok’ diyorlar. Ham madde fiyatları arttı ama onu da bir şekilde buluyoruz. Peki sorun ne? Adam yok. Kapasiteyi artırdık, yeni yer açtık, işi büyüttük ama şu anda tek sorunumuz çalıştıracak adam bulamamak.

"AKLIMIZA GELMEZDİ"

Bu hiç aklımıza gelecek bir şey değildi. Bu sadece birkaç üreticinin cevabı da değil, bu Türkiye’nin her tarafından; Gaziantep’ten, Malatya’dan Sivas’tan bize ulaşıyor. Bunları iyi yönetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.