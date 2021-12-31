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İşverenin SGK’ya Eksik Prim Yatırılması Haklı Fesih Sebebi Midir?

Çalışma hayatında işçi ve işveren arasında bazı durumlarda yaşanan gelişmeler haklı yada haksız olarak bazı sonuçlar meydana getirebilmektedir.

İşverenin SGK’ya Eksik Prim Yatırılması Haklı Fesih Sebebi Midir?
31 Aralık 2021 Cuma 12:25

İşverenin SGK'ya eksik prim yatırması kişilere haklı olarak işleme fesih edebilme olanağı sağlamaktadır. 

Bu durum iş hukuku kanununda yer almakta ve buna dair her türlü detay açık bir şekilde belirtilerek kişilerin hangi durumda fesih hakkına sahip olup hangi durumlarda bazı işlemleri talep edebilme seçeneğini eriştiği bildirilmektedir. 


Haklı Fesih Nelerdir


Eksik prim yatırılması haklı fesih nedeni midir bu noktada oldukça önemli detaylar yer almaktadır. Genel sağlık sebepleri ya da zorlayıcı nedenlerin bulunması gibi durumlarda haklı fesih nedenlerinin meydana gelmesi mümkün hale gelmektedir. 

Doğrultuda hem işverene hem de işçiyi koruma altına alacak şekilde kanunlar belirlenmekte ve hiçbir mağduriyetin oluşmasına izin verilmemektedir.


Haklı Fesih Durumunda İdari Ceza Uygulanır Mı?


Gerçekleşen Fesih durumlarında durumun neden kaynaklandığı öncelikli olarak tespit edilmektedir. Bu tür durumlarda idari para cezası yalnızca işveren için uygulanmaktadır. 

Yani yaşanan durumlarda işçi için herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmesi söz konusu değildir. 

Uygulanan yaptırımlar gerçekleşen durumların aleyhine meydana gelecek durumları daha kolay tespit edebilmek adına gerçekleştirilmektedir. 

SGK eksik prim ödemesinde haklı fesih uygulanır mı noktasında merak edilen tüm soru işaretleri bu şekilde iş kanununda açık ve net bir biçimde belirlenmektedir. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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