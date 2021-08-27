İşveren işçisinden 'koronavirüs testi' talep edebilir mi?

Bir işveren, hasta olduğundan şüphelendiği çalışanından koronavirüs testi isteyebilir mi?

Kural olarak işveren işçinin sağlık duruma ilişkin bilgi talep edemez. Sadece iş ortamı içerisinde işe ilişkin sağlığını ilgilendiren duruma dair sorular sorabilir.

Ancak mevcut dönem içerisinde salgın hastalık sadece işçinin kendisini değil aynı zamanda diğer işçileri,işvereni ve müşterileri etkileyebilecek ölçüdedir. Dolayısıyla ortada bireysel menfaatten çok kamusal menfaat söz konusu olur.

Dolayısıyla normalde kişisel veri kapsamına giren sağlık bilgilerini işveren işçilerinden talep etme hakkına sahiptir.

Hatta her işçisini sağlık kontrolünden geçirmesi onun alması gereken tedbirler içerisindedir diyebiliriz.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İŞÇİ İŞTEN ATILABİLİR Mİ?

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir çalışanın iş akdi fesh edilebilir mi? Bu durum da son dönemde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Koronavirüs İş Kanunu'nda zorlayıcı neden kapsamına girmektedir. Zorlayıcı neden ise, İş Kanunu 25/3 uyarınca sel, deprem gibi olaylarla ulaşımın kesilmesi, salgın hastalık nedeniyle karantinaya alınma gibi durumları içermektedir.

Zorlayıcı neden olduğu zaman hem işçi hem de işveren iş akdini fesih hakkına sahiptir. Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan dönem de zorlayıcı nedenlerden birisini oluşturmaktadır.

İş Kanunu bu durumu şu şekilde belirtmiştir; "şayet işyerinde işçiyi 1 haftadan uzun süre çalışmaktan alıkoyan neden varsa işveren; işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süren bir nedenle iş duruyorsa zaman işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilecektir."

O halde böyle bir durum yaşandığı zaman iş akdi sözleşmenin her iki tarafı da feshedebilmektedir.