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İşveren iflas ederse işçi ücretini nasıl alabilir?

İşveren iflas ederse işçi ücretini nasıl alabilir?, İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri durumlarında işçilerin ücretleri nasıl ödenir?

İşveren iflas ederse işçi ücretini nasıl alabilir?
Ömer
Ömer
01 Nisan 2022 Cuma 00:06

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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