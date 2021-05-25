İşveren askerden dönen işçiyi işe başlatmak zorunda mı?

Askerlik için işten ayrılan bir çalışan askerlik dönüşü aynı işe geri dönebilir mi? İşveren askerden dönen işçiyi işe almak zorunda mıdır?

Muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek için işinden istifa eden işçiler kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Diğer yandan askere gitmek için ayrıldığı işyerine askerden döndükten sonra yeniden başvuran işçinin işveren tarafından işe alınması gerekmektedir.

İşveren kendisine bu taleple başvuran işçileri eski işlerine veya benzer işlere boş yer olması halinde hemen, eğer o tarihte bu nitelikte bir iş yoksa boşalacak ilk pozisyona başka isteklileri tercih ederek almak zorundadır.

Bu şartların varlığına rağmen işveren askerden dönen işçisini işe almazsa işçisine 3 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Bu konuyla ilgili olarak 4857 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde; "Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder."hükmüne yer verilmiştir.