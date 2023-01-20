İsveç, Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına onay verdi! Türkiye'den skandala sert tepki

İsveç'te İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paluden'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström bakanlığa çağrılarak, çirkin eyleme izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur." dedi.

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin ardından bu kez de İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan sahneye çıktı. Paludan cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Paludan'ın talebine İsveçli yetkililerden izin çıktı. Yaşananların ardından harekete geçen Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesini en güçlü şekilde kınadı.

"EYLEME İZİN VERİLMESİNİ LANETLİYORUZ"

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert tepki gösterdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir.

"FAŞİZMİ TEŞVİK EDİYORLAR"

İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

KUTSAL DEĞERLERE HAKARET"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin en güçlü şekilde kınandığı, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesinin beklendiği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

"ÜÇLÜ AHİTNAME'NİN AÇIK İHLALİ"

Ayrıca, yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu ifade edildi.

"İSVEÇ'TE TÜRK DE KÜRT DE İSTEMİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Rasmus Paluden, "İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler? Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın." demişti. Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla biliniyor.

ERDOĞAN'A HAKARET YARIŞMASI BAŞLATTILAR

İsveç'te skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Ülkede yayın yapan Flamman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret yarışması başlattı. Dagens Nyheter'de yer alan haberde, Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün açıklamalarına tepki olarak yarışmanın başlatıldığı belirtildi.