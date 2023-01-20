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İsveç, Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına onay verdi! Türkiye'den skandala sert tepki

İsveç'te İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paluden'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström bakanlığa çağrılarak, çirkin eyleme izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur." dedi.

İsveç, Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına onay verdi! Türkiye'den skandala sert tepki
Kamusaati
Kamusaati
20 Ocak 2023 Cuma 23:56

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin ardından bu kez de İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan sahneye çıktı. Paludan cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu.

Paludan'ın talebine İsveçli yetkililerden izin çıktı. Yaşananların ardından harekete geçen Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesini en güçlü şekilde kınadı.

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert tepki gösterdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir.

İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin en güçlü şekilde kınandığı, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesinin beklendiği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

Ayrıca, yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Rasmus Paluden, "İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler? Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın." demişti. Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla biliniyor.

İsveç'te skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Ülkede yayın yapan Flamman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret yarışması başlattı. Dagens Nyheter'de yer alan haberde, Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün açıklamalarına tepki olarak yarışmanın başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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