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İsveç'te Ukraynalı mülteciler, kıyafetleri konusunda uyarıldı

Sığınmacı merkezi yapılan otelde kalan Ukraynalı kadın mülteciler uyarıyla karşılaştı. İşletme yetkilileri, açık kıyafetlerin, diğer kültürlerden mültecileri kışkırtabileceğini söyledi.

İsveç'te Ukraynalı mülteciler, kıyafetleri konusunda uyarıldı
Kamusaati
Kamusaati
26 Mayıs 2022 Perşembe 23:41

Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı sivillerin bir bölümü İsveç'e yerleşti.

Olofström şehrindeki bir otelde konaklayan sığınmacılar arasındaki Ukraynalı kadınların, ülkedeki Afgan ve Suriyelilerin varlığı nedeniyle kıyafetleri konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.

Açık giyinmelerine izin yok

Stockholm merkezli Sveriges Radyosu'na göre, söz konusu sığınmacıların açık giyinmelerine izin verilmiyor.

Yaşananlara tepki gösteren insan hakları aktivisti Gitana Bengtsson, "başka kültürlerden erkekleri kışkırtabileceği" gerekçesiyle böyle bir adım atıldığını söyledi.

"Diğer kültürlerden göçmenleri kışkırtabilir"

Söz konusu otelin resepsiyondaki görevlilerin, Ukraynalı kadınlardan kısa şort ve ince bluz giymemelerini istediği, bu tür kıyafetlerin "diğer kültürlerden göçmenleri tahrik edebileceğini" söylediği aktarıldı.

Ukraynalılara, resepsiyonda bulundukları süre boyunca normal kıyafetler giymeleri gerektiğinin anlatıldığı belirtildi.

"Yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor"

Aynı aktivist ayrıca, yetkililerin "çok fazla cilt gösterebilecek kıyafetler giyilmemesi" talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Belediye yetkilisi Annika Sjöstedt'in otel müdürüyle görüştüğü belirtilerek, bu durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ve sakinlerin sadece yemek alanında bikini giymesine izin verilmemesiyle ilgili olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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