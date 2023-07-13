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"İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz" demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan iner inmez Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde İsveç'in ittifaka üye olması için beklenen yeşil ışığı yakarken MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz?" dedi. Gelişmeler merakla takip edilirken bugün zirveden dönen Erdoğan, ilk iş olarak Külliye'de Bahçeli'yi kabul etti.

"İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz" demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan iner inmez Bahçeli ile görüştü
Kamusaati
Kamusaati
13 Temmuz 2023 Perşembe 22:45

Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç ile mutabakata vardı. İsveç'e NATO kapıları aralanırken grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi. Gelişmeler izlenirken bugün uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Bahçeli ile bir toplantı gerçekleştirdi.

MASADA BU KONULAR YER ALDI

İki liderin görüşmesinde İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da değerlendirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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