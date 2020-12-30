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İstisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı ne kadar oldu?

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; İstisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı ne kadar oldu?

İstisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı ne kadar oldu?
30 Aralık 2020 Çarşamba 10:42

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;119,25 TL x % 6 = 7,155 TL (*) (Günlük)

– Çocuk zammı:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 3.577,5 TLx % 2 = 71,55 TL(*) (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 3.577,5 TLx %10 = 357,75 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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