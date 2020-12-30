Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; İstisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı ne kadar oldu?

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; 5510 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; – Yemek parası: 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;119,25 TL x % 6 = 7,155 TL (*) (Günlük) – Çocuk zammı: 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 3.577,5 TLx % 2 = 71,55 TL(*) (Aylık) – Aile zammı (yardımı): 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 3.577,5 TLx %10 = 357,75 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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