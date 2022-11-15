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İstiklal Caddesi'nde İyi Parti heyetine tepki

İstiklal Caddesi'nde saldırı bölgesine çiçek bırakan İyi Parti heyetinin kendi aralarında gülüştüklerini söyleyen bir vatandaş, heyete "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz. Utanın" diye tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde İyi Parti heyetine tepki
Kamusaati
Kamusaati
15 Kasım 2022 Salı 21:25

Türkiye, 13 Kasım'da İstanbul'daki İstiklal Cadddesi'nde yaşanan bombalı saldırı ile sarsıldı.

Hain terör örgütü PKK'nın Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktuğu teröristler, masumları hedef aldı.

Caddedeki banklara bırakılan bombanın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

İyi Parti'ye İstiklal'de sert tepki

Olayın ardından saldırgan teröristler yakalanırken saldırıdan sonra incelemelerin tamamlandığı bölgede anmalar gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar ve siyasilerin ziyaret ettiği saldırı bölgesine çiçekler bırakılırken dualar ediliyor.

Alanda İyi Parti heyeti ise beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

"Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın"

Alana çiçek bırakan partililere çevredeki bir vatandaş, heyettekilerin kendi aralarında güldüklerini ileri sürerek tepki gösterdi.

Sinirlerine hakim olamayan vatandaş, partililere, "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz. Utanın be! Burada ağlanır, gülünür mü? Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz, lokum yiye yiye geliyorsunuz ayıptır. Gülmeyin bugün gülmeyin, ağlayın utanın sabahtan beri gülüyorsunuz hepiniz." ifadeleri ile tepki gösterdi.

Medyascop'un kameralarına yansıyan o anlardan sonra tepki gösteren vatandaş, partililer tarafından alandan uzaklaştırıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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