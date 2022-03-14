fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0

İstifa ederek 'kıdem tazminatı' almanın üç yolu!

Kıdem tazminatı çalışanlar açısından büyük önem taşır. Kıdem tazminatı almanın başlıca kriteri ise iş akdinin karşı taraf tarafından sonlandırılmış olunmasıdır. Yani işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda ise istifa halinde de kıdem tazminatı ödeniyor.

İstifa ederek 'kıdem tazminatı' almanın üç yolu!
Ömer
Ömer
14 Mart 2022 Pazartesi 11:03

İstifa ettiği halde kıdem tazminatı alabilmenin 3 yolu vardır. Bunlardan ilki:

  • Kadın işçinin evlenmesidir. Evlenen kadın işçi, bu tarihten itibaren 1 yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatı ödenmek zorundadır.
  • Erkek işçi muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere istifa etmişse, ona da kıdem tazminatı ödenmelidir.
  • Emeklilik hakkı kazanan ya da 15 yıl ve 3600 gün şartlarını taşıyan işçi de istifa ederek kıdem tazminatı alabilecektir.

Tabi, bütün bu hallerin temel şartının, işçinin işyerinde en az 1 yıl kıdeminin varlığı olduğunu vurgulamam gerek. Bir yıllık kıdemi olmayan işçi, hiçbir şekilde kıdem tazminatını hak edemez.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etik ihlallerinde belediye başkanları başı çekiyor!
Etik ihlallerinde belediye başkanları başı çekiyor!
0
Rusya bir ülkeyi daha vuracak iddası!!! Bu sefer dengeler değişecek
Rusya bir ülkeyi daha vuracak iddası!!! Bu sefer dengeler değişecek
0
Alman Bild gazetesinin iki yüzlülüğü
Alman Bild gazetesinin iki yüzlülüğü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.