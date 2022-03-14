İstifa ederek 'kıdem tazminatı' almanın üç yolu!

Kıdem tazminatı çalışanlar açısından büyük önem taşır. Kıdem tazminatı almanın başlıca kriteri ise iş akdinin karşı taraf tarafından sonlandırılmış olunmasıdır. Yani işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda ise istifa halinde de kıdem tazminatı ödeniyor.
İstifa ettiği halde kıdem tazminatı alabilmenin 3 yolu vardır. Bunlardan ilki:
- Kadın işçinin evlenmesidir. Evlenen kadın işçi, bu tarihten itibaren 1 yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatı ödenmek zorundadır.
- Erkek işçi muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere istifa etmişse, ona da kıdem tazminatı ödenmelidir.
- Emeklilik hakkı kazanan ya da 15 yıl ve 3600 gün şartlarını taşıyan işçi de istifa ederek kıdem tazminatı alabilecektir.
Tabi, bütün bu hallerin temel şartının, işçinin işyerinde en az 1 yıl kıdeminin varlığı olduğunu vurgulamam gerek. Bir yıllık kıdemi olmayan işçi, hiçbir şekilde kıdem tazminatını hak edemez.