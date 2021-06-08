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İstifa eden kamu işçisi görevine dönebilir mi?

Kamu da daimi işçi iken istifa ettim. Şimdi geri dönmek istiyorum ama mümkün mü? Mümkünse bana yol göstere bilirmisiniz.

İstifa eden kamu işçisi görevine dönebilir mi?
08 Haziran 2021 Salı 19:49

Kamuda çalışanların istifa ettikleri görevlerine sınavsız dönüşleri mevzuatta düzenlendiyse mümkün olmakta. Örnek, memurlar için 657 sayılı DMK 92. Madde.

Ancak aynı durum işçiler için geçerli değildir. Mevzuat olmadığından kamuda sürekli işçiyken istifa edenlerin sınavsız şekilde görevlerine dönüşü mümkün değildir.

Bunların ilk defa işe giriş sınavlarıyla görevlerine dönebileceklerini düşünüyoruz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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