İstifa eden kamu işçisi görevine dönebilir mi?

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 8 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 557'si semptomatik olmak üzere 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236'ya yükseldi. Vefat sayısı 86 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 836 oldu.