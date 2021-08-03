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İstifa eden işçi hangi hallerde 'işsizlik maaşı' alabilir?

İstifa eden işçi işsizlik maaşı bazı durumlarda alabiliyor. Ancak bunun bazı şartları var. Gerçek maaşın saklanması, mobbing gibi nedenlerle istifa eden çalışan mahkeme kararı ile işsizlik maaşı alabiliyor.

İstifa eden işçi hangi hallerde 'işsizlik maaşı' alabilir?
03 Ağustos 2021 Salı 11:40

İşsizlik maaşı çalışanlar için büyük önem taşıyor. Ancak bunun da bazı kriterleri var. Çalışanlardan gelen soruların başında ise, istifa eden işçinin işsizlik maaşı alıp alamayacağı geliyor.

Sadece işten atılanlar değil belli şartlarda istifa edenler de işsizlik maaşı alabiliyor.

İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var.

Haklı fesihle istifa edenler, haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. Eğer konu mahkemeye intikal etmişse sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor.

Peki işsizlik maaşının alınmasını sağlayacak haykıl fesih şartları nelerdir?

Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri haklı fesih kapsamına giriyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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