İstenmeyen SMS Engelleme 2023 (BTK, B Kodlu numarasız İsimli Reklam Mesaj Engelleme)

Çok fazla istenmeyen mesaj mı geliyor? İstenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır? bu soruya bir cevap arıyorsanız, yazımızı kesinlikle incelemelisiniz. İstenmeyen mesajları ve gelen SMS’leri anında engelleyebilirsiniz. Bu yöntem çok basit! İstenmeyen SMS Engelleme (BTK, B Kodlu Mesaj), İstenmeyen SMS Engelleme, ‎B Kodlu SMS Mesajlarını Engelleme, Mesaj Engelleme ve Numara Uygulaması (Samsung, Iphone), E-Devlet İstenmeyen SMS Engelleme, İYS Nedir? Neden Kullanılır?, Sisteme Kayıt Yaptırmak Zorunlu mu?

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İstenmeyen SMS Engelleme (BTK, B Kodlu Mesaj)

İstenmeyen SMS engelleme: Bahis, bankacılık, haber ve sizi rahatsız eden diğer mesajları engellemek etmek için kullanmakta olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerini hemen arayabilir Tarafıma Hiçbir Şekilde Reklam/Tanıtım/Promosyon gibi Mesajların Gönderilmesini İstemiyorum” talimatını verebilirsiniz.

İstenmeyen SMS Engelleme

Telefonunuzun mesajlaşma uygulamasında oturum açarken, ayarlar bölümüne girmek için sağ üst bölümdeki üç çizgiye / üç noktaya tıklamanız gerekir.

Ayarlarda mesaj engelleme bölümüne girerek işleminizi tamamlayabilir ve görünen iki farklı seçenekten birini seçebilirsiniz.

Bu seçeneklerden ilki numara engelleme ve diğerleri blok ifadeler olacaktır.

Numaraları engelle bölümüne telefon numarasını doğrudan girebilir ve gelen SMS’leri engelleyebilirsiniz.

Reklam engelleme için numaraları engellemeye gerek yoktur. Bu kısım için ifadeleri engellemeniz gerekir.

‎B Kodlu SMS Mesajlarını Engelleme

Reklam mesajlarının altında dört kare / B harfi ile başlayan bir kod vardır.

BTK SMS Engelleme sistemi için buraya tıklayıp hemen şikayet oluşturabilirsiniz.

Bu kodla mesajları engellemek için B koduyla alınan mesajlar vardır.

Bunlar bankacılık sistemleri B001 ve B002 gibi kodlardır ve bankalardan alınan mesajları gösterir.

Bu mesajları engellemek için doğru eylem gereklidir.

Aksi takdirde, bankacılık uygulamalarınız mesajlar engellendiğinde çalışmayabilir.

Spam SMS blok kodlarına buradan kolayca erişebilir ve cümleleri yönetebileceğiniz bölüme girerek bunları anında engelleyebilir veya yönetebilirsiniz.

Bölüme istediğiniz metinleri girerek ifadeleri bloke edebilirsiniz.

Bu mesajların blok kısmında çok sayıda spam mesaj bulunmaktadır. Bunlardan kaçınmak için istemediğiniz mesajların sonunda dört B karesi ile başlayan kodları girerek engelleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlemin ardından B kodlarını içeren mesajlar artık arşiv olarak sunulacak ve engellenen mesajlar bölümüne gönderilecektir.

Bu şekilde SPAM ve REKLAM iletilerinden anında kurtulabilirsiniz.

Mesaj Engelleme ve Numara Uygulaması (Samsung, Iphone)

İfadeler, engelle bölümü çıkmayan telefonlarda mevcuttur. Bu durum cep telefonu modellerine göre değişiyor. Bu durumda;

Başka bir yöntemle, kişinin numarasına göre Play Store ve Apple Storeda bloke etmek mümkün olacaktır.

Play store hesaplarınızdan Google Mesajlarını arayarak, yukarıdaki bilgileri indirerek ve Mesajlar altında Google LLC yazan uygulamayı indirerek sms’i engellemek artık mümkün.

Bu sistem ile numaraları da kolaylıkla engelleyebilirsiniz.

IOS için, gelen kutunuza giriş yaparak, ilgili mesajlarınızın sağ üst köşesindeki İNFO’ya tıklayarak arayanı ve mesajlarını engelleyebilirsiniz.

Android işlemcinizde, Ayarlar’daki Mesajı engelle seçeneği ile seçtiğiniz numarayı engelleyerek de mesajları engelleyebilirsiniz.

İşte hepsi bu kadar.

E-Devlet İstenmeyen SMS Engelleme

Tüketicilerin izni olmadan gönderilen mesaj veya e-posta ve sesli aramalar için şikayetlerinizi “Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi” (TİSS) üzerinden yapabilirsiniz. E-Devlet SMS engelleme:

E-Devlet kullanıcıları olarak sisteme kendi adınız ve şifreniz ile giriş yapabilir, kısa mesaj veya sesli arama seçeneği ile şikayette bulunabilirsiniz.

Açılan sayfada yazının tarihini, saatini, içeriğini ve başlığını girerek başvuru yapabilirsiniz.

Bu şikayetler TİSS üzerinden izlenmekte ve bloke edilmektedir.

İYS (İletişim Yönetim Sistemi) ile vatandaşlar, 8 Ocak – 16 Şubat tarihleri arasında e-devlet portalı üzerinden ticari elektronik ileti onaylarını kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. Bakanlığın açıklamasına göre sistem, yetkisiz ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmesini önlemeyi ve insanların istemedikleri mesaj trafiğini azaltmayı hedefliyor.

İYS Nedir? Neden Kullanılır?

İleti Yönetim Sistemi, ticari elektronik iletilerin onaylanmasını, reddetme hakkının kullanılmasını ve şikayet süreçlerinin yönetilmesini sağlayan bir uygulama sistemidir.

Bu uygulama, servis sağlayıcıları çağrı merkezi üzerinden aramanızı sağlar,

Ticari elektronik şikayetleri iletme imkanı,

Ticari alıcılar e-posta ile onay ve red haklarını kullanabilir,

İstenmeyen SMS mesajlarını engeller.

Sisteme Kayıt Yaptırmak Zorunlu mu?

SMS, sesli arama veya e-posta gibi ticari elektronik mesajlar göndermek isteyen tüzel veya gerçek kişilerin İYS’ye kayıt olması gerekmektedir. Ticari elektronik iletiler, yalnızca sistem üzerinden onay alınan alıcılara gönderilecektir.

Belirtilen süre içerisinde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde servis sağlayıcılar tarafından mesaj yönetim sistemine aktarılan veriler onaylanmış sayılacaktır.

150.000 veya daha az ticari elektronik ileti onayına sahip hizmet sağlayıcıların mevcut İYS sistemine yüklemesi için son tarih 31 Mayıs’ta sona erecektir.

Sistem tarafından verilen güncel süreler onay kontrolleri ile bağlantılı olup, bu tarihlerden sonra tüketiciler ticari e-posta tercihlerini tarih kısıtlaması olmaksızın mesaj yönetim sistemi üzerinden değiştirebileceklerdir.