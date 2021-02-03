İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu

Balıkesir'de işten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı incelemede ayrıca, doğal gazın açık bırakıldığını da tespit etti.

Balıkesir'de, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, İşletmeciler caddesi, no: 8'de meydana gelen olayda, işten eve dönen koca, evine girdiği anda eşini, kafasına poşet geçirilmiş ve boğazında kesik iziyle buldu.

DOĞAL GAZ DA AÇIK BIRAKILMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve polis tarafından yapılan müdahalede İran Uyruklu Samira Rashidi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı incelemede ayrıca, doğal gazın açık bırakıldığını da tespit etti. Ekipler olayın cinayet ya da intihar olup olmadığı üzerinde çalışmasını sürdürüyor.