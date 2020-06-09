İşten çıkarılma 3 ay daha mı yasaklandı, Virüs nedeni ile işten çıkarılan işçi nereden maaş alacak başvuru 2020

ücretsiz izne ayrılanlar nereden paralarını alabilecekler,koronavirüsü sebebi ile işten çıkarılanlar nereden para alacaklar ptt den mi 2020

Tüm dünyayı sarsan ve etkisini hala yitirmemiş olan 500 bine yakın insanın ölümüne sebeb olan koronavirüs,hayatımızda da inanılmaz değişikliklere sebeb oldu.

Özellikle sağlık anlamında dünyayı da ülkemizi de ciddi şekilde sınayan koronavirüsü tehditi hala ciddi şekilde sürüyor.Bu tehdite karşılık devletimiz elinden gelen önlemleri almaya devam ediyor.

İŞTEN ÇIKARILMA 3 AY DAHA YASAK,ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLARIN MAAŞINI YİNE DEVLET ÖDEYECEK!

17 Temmuz'da süresi dolan işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzayacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

Virüs nedeni ile işten çıkarılan işçi nereden maaş alacak başvuru 2020

Hatırlarsanız koronavirüsünün şok etkisi ile bir çok işletme,işyeri çalışanlarını ücretsiz izne ayırmıştı.Ücretsiz izne ayrılan kişilerin,geçimlerini sürdürebilmeleri için devlet onlara nakdi destek sağlamıştı.Koronavirüsünün hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan tehditi sürdüğü görülünce,Hükümetimiz ücretsiz izne gönderilen çalışanlara bir müjdeyi verdi.İşten çıkarma yok ve ücretsiz izne ayrılanların da maaşını devlet ödemeye devam edecek.

Corona virüsü salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz’a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim’e kadar uzatılmış olacak.

ücretsiz izne ayrılanlar nereden paralarını alabilecekler,koronavirüsü sebebi ile işten çıkarılanlar nereden para alacaklar ptt den mi 2020

Ücretsiz izne ayrılan personelin hiçbir yere başvurmasına gerek yoktur.İşverenler işçilerinin bilgisini devlete iletiyorlar ve aynı maaş hesaplarına ödemeleri devlet tarafından yapılıyor.Boşu boşuna ptt kuyruklarına girmeyiniz lütfen.

AYRINTILAR GELECEK..