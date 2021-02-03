İşten çıkarılan itfaiye personeli belediyeyi yaktı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında akşam saatlerinde çıkan yangının kısa süre önce işten çıkarılan bir itfaiye personeli tarafından çıkartıldığı belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının zemin katına atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Polisin de çevresinde güvenlik önlemi aldığı binada, itfaiyenin soğutma çalışmaları tamamlandı.

Hizmet binasına gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Yangınla ilgili 2 kişi gözaltında

Mersin Valiliğinden, yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:



"Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bugün çıkan küçük çaplı yangınla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmış olup, K.D.B. isimli şahıs, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını, bundan dolayı da eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."