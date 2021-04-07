İşten atma yasağında 176 bin 662 kişi Kod 29 ile atıldı! YETKİLİLER NEREDE?

Hatay milletvekili Güzelmansur, Sosyal Güvenlik Kurumu’dan aldığı bilgileri paylaştı.

Buna göre 2020 yılında 176 bin 662 işçi Kod 29’la işten atıldı. Kod 29’un işten çıkarma yasağını delmenin yolu olarak kullanıldığını ifade eden Güzelmansur “İşte çıkarma yasağının olduğu 2020’de her gün ortalama 491 çalışan Kod 29’la işten atılmış” dedi.

Güzelmansur bu yıl 1 Ocak-15 Şubat arasında da 12 bin 985 çalışanın Kod 29’la işten çıkarıldığını, bunun da her gün ortalama 289 emekçinin bu gerekçeyle işine son verildiği anlamına geldiğini söyledi.

KOD 29 NEDİR?

SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. İşten ayrılış nedeni 29 olarak bildirilen işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik maaşına hak kazanamamakta ayrıca işvereninden de tazminat talep edemeyeceği gibi işçinin hizmet dökümünde sürekli görünmektedir.