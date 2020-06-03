İstediği Ayakkabıyı Almadı Diye Annesini Merdivenlerden Aşağıya İtti Yazıklar Olsun Senin Gibi Evlada

İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti... Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 18 yaş ve altı sokağa çıktı. Sokağa çıkma iznini fırsat bilerek alışverişe çıkan genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu. İstediği ayakkabı alınmayan genç kız, önce annesini darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı itti..

Instagram'da paylaşılan bir video yok artık dedirtti. İddiaya göre, videodaki genç kadın annesini istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenlerden itmiş. Yere kapaklanan kadın gözyaşları içinde kalırken kızı da sinirli bir şekilde bağırmaya devam ediyor. İşte o anlar...

Sosyal medyada paylaşılan bir video Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" hastagi ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Söz konusu videoda genç bir kızın istediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp ettiği ve ardından da ayakkabı mağazasının merdivenlerinden ittiği belirtiliyor. SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARTTI Annesini merdivenlerden iten kızın sözleri mağazadaki kişileri çileden çıkarttı. Merdivenlerin başında duran kız "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada" diyerek bağırdı. Mağazada bulunan diğer müşteriler genç kıza "Bağırma, ne bağırıyorsun" diye tepki gösterdi. Müşterilerin isyanını duymazlıktan gelen genç kız annesine "Çıkacaksan 'çık' diyorum. Anlamıyorsun laftan. Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırmaya devam etti. Genç kızın düşürdüğü annesini ayağa kaldıran bir müşteri "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diyerek kızı eleştirdi. TWITTER'IN EN ÇOK KONUŞULAN KONUSU OLDU Söz konusu video sosyal paylaşım sitesi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter kullanıcıları #anneyekalkanellerkırılsın etiketiyle genç kızı eleştirdi.

İşte Sosyal medyada Olaya gelen tepkiler:

- Kapitalizm, bir kızın annesine el kaldırtmasını sağlayacak kadar güçlüymüş. Pembe bir dünya yaratmışlar kendilerine işileri güçleri süs, püs, dış görünüm, moda ve tüketmek. İlim, İrfan, edep, haya gözlerden ırâk.

- "Aileniz Batsın" "Aile Güvenli Değildir" "Aile Birliği Kusmuğa Benziyor" diyenlere sesini çıkarmayanlar kıza "ellerin kırılsın" demişler. Bugün aileye küfreden yarın arasını da babasını da döver. Alın özgür genç işte size! Niye şaştınız?