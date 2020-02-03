İşte Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması

Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması, Türkiye mi güçlü Yoksa suriye mi, İdlib'de Esadın Rejim Güçleri Tarafından saldırı sonucu 5 askerimiz ve 3 sivilin şehit edilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye ile Suriye ordusunun asker gücü oldu. Detaylar haberde...

Katil Esed rejiminin saldırısı sonucu İdlib'de 5 asker ve 3 sivil şehit oldu. Hain saldırısı sonrası Türkiye ile Suriye ordusunun askeri gücü merak konusu oldu.

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Türkiye ve Suriye'nin askeri güçlerini karşılaştırdık her ne kadar iki ülkenin de askeri gücü eşit olsa da Suriye'nin içinde bulunduğu iç savaş Esad rejiminin çok yıpranmış olması Suriye için bir dezavantajdır. Suriye'de İç savaş olmamış olsa dahi her iki ülkenin askeri gücü eşit denilecek nitelikte olmakla birlikte olası bir Türkiye-suriye Savaşı'nda bu savaştan mutlak Galip olarak Türkiye'nin çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türk halkının savaşma yeteneği stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı Suriye'ye güçlerini yok etmemiz hiç de zor değil Türkiye istediği dakikada Suriye'ye gidip sadece saatler içerisinde Suriye rejimini yerle bir edip Suriye'de yönetim ele geçirebilir.

Türk Halkındaki savaş ve iman gücünden dolayı, Türk Halkımızın Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Biz Türkler savaşmayı seven bir millet değiliz yalnız bir damla kanımız içinde dünyanın şah damarını keseriz