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İşte Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması

Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması, Türkiye mi güçlü Yoksa suriye mi, İdlib'de Esadın Rejim Güçleri Tarafından saldırı sonucu 5 askerimiz ve 3 sivilin şehit edilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye ile Suriye ordusunun asker gücü oldu. Detaylar haberde...

İşte Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması
03 Şubat 2020 Pazartesi 21:10

İşte Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması

Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması, Türkiye mi güçlü Yoksa suriye mi, İdlib'de Esadın Rejim Güçleri Tarafından saldırı sonucu  5 askerimiz ve  3 sivilin şehit edilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye ile Suriye ordusunun asker gücü oldu. Detaylar haberde...

Katil Esed rejiminin saldırısı sonucu İdlib'de 5 asker ve 3 sivil şehit oldu. Hain saldırısı sonrası Türkiye ile Suriye ordusunun askeri gücü merak konusu oldu.

Sevgili kamu saati  okurlarımız sayfamıza hoşgeldiniz sizler için bir araştırma yaptık.

Türkiye ve Suriye'nin askeri güçlerini karşılaştırdık her ne kadar iki ülkenin de askeri gücü eşit olsa da Suriye'nin içinde bulunduğu iç savaş Esad rejiminin çok yıpranmış olması Suriye için bir dezavantajdır. Suriye'de İç savaş olmamış olsa dahi her iki ülkenin askeri gücü eşit denilecek nitelikte olmakla birlikte olası bir Türkiye-suriye Savaşı'nda bu savaştan mutlak Galip olarak Türkiye'nin çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türk halkının savaşma yeteneği stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı Suriye'ye güçlerini yok etmemiz hiç de zor değil Türkiye istediği dakikada Suriye'ye gidip sadece saatler içerisinde Suriye rejimini yerle bir edip Suriye'de yönetim ele geçirebilir.

Türk Halkındaki savaş ve iman gücünden dolayı, Türk Halkımızın Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Biz Türkler savaşmayı seven bir millet değiliz yalnız bir damla kanımız içinde dünyanın şah damarını keseriz

İşte Türkiye ve Suriye'nin askeri gücü!

İdlib'de Esadın Rejim Güçleri Tarafından saldırı sonucu  5 askerimiz ve  3 sivilin şehit edilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye ile Suriye ordusunun asker gücü oldu.

İşte rakamlarla iki ülkenin askeri gücü:

- Asker sayısı

Türkiye : 612 bin 900

Suriye : 304 bin

- Uçak sayısı

Türkiye : Bin 940

Suriye : 830

- Tank sayısı

Türkiye :

4 bin 300

Suriye :

5 bin 300

- Yerdeki silah sistemleri

Türkiye : 69 bin 774

Suriye : 25 bin 406

SİHA ile ilgili görsel sonucu

- SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI

Türkiye : 9 bin 133

Suriye :  406

- Deniz araçları

Türkiye : 265

Suriye : 19

- Topçu sistemleri

Türkiye : Bin 838

Suriye : 2 bin 160

- Fırkateyn sayısı

Türkiye : 19

Suriye : 2

- Mayın avlama gemisi

Türkiye : 20

Suriye : 4

Amfibik gemi sayısı

Türkiye : 55

Suriye : 3

KORAL ile ilgili görsel sonucu

ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ

Türkiye : 278 KORAL SİSTEMİ VE 4 S400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Suriye : YOK S300 KULLANIYOR

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #türkiye #Suriye #Askeri Gücü #Askeri Gücü Karşılaştırması #Türkiye ve Suriyenin Askeri Gücü Karşılaştırması #Türkiye mi güçlü Yoksa suriye mi
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