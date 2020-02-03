Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması, Türkiye mi güçlü Yoksa suriye mi, İdlib'de Esadın Rejim Güçleri Tarafından saldırı sonucu 5 askerimiz ve 3 sivilin şehit edilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye ile Suriye ordusunun asker gücü oldu. Detaylar haberde...
İşte Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması
Türkiye ve Suriye'nin Askeri Gücü Karşılaştırması, Türkiye mi güçlü Yoksa suriye mi, İdlib'de Esadın Rejim Güçleri Tarafından saldırı sonucu 5 askerimiz ve 3 sivilin şehit edilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye ile Suriye ordusunun asker gücü oldu. Detaylar haberde...
Katil Esed rejiminin saldırısı sonucu İdlib'de 5 asker ve 3 sivil şehit oldu. Hain saldırısı sonrası Türkiye ile Suriye ordusunun askeri gücü merak konusu oldu.
Sevgili kamu saati okurlarımız sayfamıza hoşgeldiniz sizler için bir araştırma yaptık.
Türkiye ve Suriye'nin askeri güçlerini karşılaştırdık her ne kadar iki ülkenin de askeri gücü eşit olsa da Suriye'nin içinde bulunduğu iç savaş Esad rejiminin çok yıpranmış olması Suriye için bir dezavantajdır. Suriye'de İç savaş olmamış olsa dahi her iki ülkenin askeri gücü eşit denilecek nitelikte olmakla birlikte olası bir Türkiye-suriye Savaşı'nda bu savaştan mutlak Galip olarak Türkiye'nin çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türk halkının savaşma yeteneği stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı Suriye'ye güçlerini yok etmemiz hiç de zor değil Türkiye istediği dakikada Suriye'ye gidip sadece saatler içerisinde Suriye rejimini yerle bir edip Suriye'de yönetim ele geçirebilir.
Türk Halkındaki savaş ve iman gücünden dolayı, Türk Halkımızın Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
Biz Türkler savaşmayı seven bir millet değiliz yalnız bir damla kanımız içinde dünyanın şah damarını keseriz
İdlib'de Esadın Rejim Güçleri Tarafından saldırı sonucu 5 askerimiz ve 3 sivilin şehit edilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye ile Suriye ordusunun asker gücü oldu.
İşte rakamlarla iki ülkenin askeri gücü:
- Asker sayısı
Türkiye : 612 bin 900
Suriye : 304 bin
- Uçak sayısı
Türkiye : Bin 940
Suriye : 830
- Tank sayısı
Türkiye :
4 bin 300
Suriye :
5 bin 300
- Yerdeki silah sistemleri
Türkiye : 69 bin 774
Suriye : 25 bin 406
- SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI
Türkiye : 9 bin 133
Suriye : 406
- Deniz araçları
Türkiye : 265
Suriye : 19
- Topçu sistemleri
Türkiye : Bin 838
Suriye : 2 bin 160
- Fırkateyn sayısı
Türkiye : 19
Suriye : 2
- Mayın avlama gemisi
Türkiye : 20
Suriye : 4
Amfibik gemi sayısı
Türkiye : 55
Suriye : 3
ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ
Türkiye : 278 KORAL SİSTEMİ VE 4 S400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
Suriye : YOK S300 KULLANIYOR
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