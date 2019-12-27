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İşte Türkiye'nin Yerli Otomobili

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı, Büyük bir heyecanla beklenen yerli ve milli otomobillerin resmi tanıtımı yapıldı, Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı. Detaylar Haberde...

İşte Türkiye'nin Yerli Otomobili
27 Aralık 2019 Cuma 23:36

İşte Türkiye'nin Yerli Otomobili

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı, Büyük bir heyecanla beklenen yerli ve milli otomobillerin resmi tanıtımı yapıldı, Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı. Detaylar Haberde...

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı.

ERDOĞAN DİREKSİYONA GEÇTİ

Erdoğan, tanıtımın ardından TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobilin teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.

İŞTE YERLİ OTOMOBİL

 

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

 

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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