İşte telafi eğitimin detayları! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk madde madde açıkladı! Ne zaman nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimin detaylarını duyurdu. 'Telafiye kimler geliyor? Nasıl oluyor? Yaz tatilinde neler olacak?' Merak ettiklerini madde madde sıralayayım" diyerek detayları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimin detaylarını sosyal medya hesabından madde madde paylaştı.

Bakan Selçuk, Öğrencilerin karnelerine 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan ulaşabileceklerini aktaran Bakan Selçuk, 2 Temmuz'dan itibaren de karnelerin okullardan yüz yüze alınabileceğini söyledi.

İşte Selçuk'un açıklamaları:

Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık. Akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerimiz, belirlediğimiz kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar. Bu program, bir buçuk yıl sürecek.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz...