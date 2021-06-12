İşte telafi eğitimin detayları! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk madde madde açıkladı! Ne zaman nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimin detaylarını duyurdu. 'Telafiye kimler geliyor? Nasıl oluyor? Yaz tatilinde neler olacak?' Merak ettiklerini madde madde sıralayayım" diyerek detayları paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimin detaylarını sosyal medya hesabından madde madde paylaştı.
Bakan Selçuk, Öğrencilerin karnelerine 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan ulaşabileceklerini aktaran Bakan Selçuk, 2 Temmuz'dan itibaren de karnelerin okullardan yüz yüze alınabileceğini söyledi.
İşte Selçuk'un açıklamaları:
Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık. Akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerimiz, belirlediğimiz kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar. Bu program, bir buçuk yıl sürecek.
KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz...
"MERAK ETMESİNLER ÖDEV DEĞİL"
Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil...
Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek. Neyin, nerede, ne zaman olduğunu http://telafidebendevarim.meb.gov.tr'den paylaşacağız.
#telafidebendevarım etkinliklerine katılmak isteyenler, eğitim faaliyetlerinin içerik ve materyallerine https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden yakında ulaşabilecek. Bu programlara katılımda il kısıtlaması olmayacak. Siz neredeyseniz telafi orada...