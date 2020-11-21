İşte ŞOK,A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri

21 Kasım Cumartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 458 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 750 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.69'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,54'e düştü. euro ise haftaya 10,11 tl den başlasada berat albarak'ın istifasından sonra 8,99 seviyesine geriledi..