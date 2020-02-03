İşte Şehit Ateşi Düşen İller Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı Ateş düştüğü yeri kavurdu!!

Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı Ateş düştüğü yeri kavurdu!!

Esad rejiminin yapıldığı saldırıda şehit düşen kahraman askerlerin aileleri, çok büyük acı yaşıyor.

Türkiye bugüne, şehit haberleriyle ayağa kalktı.

Suriye'nin İdlib kısmını koruyup kollayan Türk askerlerine sinsice saldıran Esad rejimi, 6 haneye kor etti ateş düşürdü.

ŞEHİT HABERİ GAZİANTEP' E DÜŞTÜ

Gerçekleşen saldırılarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, henüz 22 yaşına yeni basmıştı . Gaziantep’teki babaevine acı haberi, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı .

Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Canan Abo, uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı sinir krizi geçirdi duyduklarına inanamadı , şehidin evine türk bayrakları asıldı .

AFYONKARAHİSARLIYDI UZMAN ÇAVUŞ ORHAN,

Bir Diğer şehidimizin acının yeri ise , Afyonkarahisar dı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan’ın, ilin Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna bağlı olduğu öğrenildi .

Afyonkarahisar'ın ilçesindeki Ece Mahallesi'nde yaşayan şehit ailesine kara haberi , İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından ulaştırıldı . Acı haberi duyan aile yakınları fenalık geçiren şehit annesi, ambulansla hastaneye götürüldü.

OSMANİYE ŞEHİDİ EVLİ BİR ÇOCUK BABASI İÇİN KAHROLUYOR

Esad rejiminin gece saatlerinde bulunduğu yerdeki TSK unsurlarına ait topçu atışında şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deprem'in, Osmaniye'deki hanesine de kara haberi getirildi .

Evli ve bir çocuk sahibi şehit Deprem'in acı haberi, Düziçi ilçesi istiklal Mahallesi'nde yaşayan babası Cemal Deprem'e ulaştırıldı . Şehidin evi Türk bayrakları ile donanırken , ailesi ve yakınlarının feryadı ve gözyaşları dinmek bilmedi .

TUZLA,DA TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Rejim Faktörlerinin saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da ikamet eden ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi . şehidin ailesinin oturduğu evin sokağına Türk bayrakları ile donanırken , şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Halil Demir'in şehit haberi kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir, kahroldu göz yaşları sel oldu feryadlar dinmedi Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, "Haberi sabah vakdiyle aldım. Akşam arkadaşa söylemiş 'Suriye tarafına gidiyorum ' diye. Bize bu tarz konuları anlatmaz dı. Sabah komutanlar ulaştı. Onlar haber verdiler. En son ben 1 hafta önce kendisi ile görüşmüştüm . Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda onlar da tuzlaya ulaşmak üzere . Vatan sağ olsun." ağabeyi halen haberin ve olayın şokunda ve vatanımız sağolsun artık ne desek boş ''diyerek sözlerini bitirdi.