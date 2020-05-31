İŞTE O YASAKLARIN LİSTESİ kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak

Son dakika: 1 Haziran'da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili genelge yayımladı. Genelgeye göre, lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.
OYUN OYNANAMAYACAK
1 Haziran'da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.
UYMAYANA CEZA VAR
Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
kaynak: izmiryaziyor com
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