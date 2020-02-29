İşte O Vatan Haini: Şehitlerimize "Köpek" diyen ,Reşat Muaz

Şehitlerimize köpek diyen reşat muaz kimdir, kimin köpeğidir

İdlib'deki hain saldırının ardından 34 şehidimizin haberi ile Türk,Kürt,Alevi,Laz,Çerkez,Arnavutu ile topkeyün bir olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sosyal medyadan bu alçakca saldırıyı kınayan,lanetleyen milyonlarca paylaşım yaptı..Ancak aralarından bir hain Tiktok sosyal medya platformunda öyle bir video attı ki..Herkesi şoke etti.

REŞAT MUAZ İSİMLİ HAİN ŞEHİTLERİMİZE KÖPEK DEDİ!

Pkk sempatizanı reşat muaz isimli biri,şehitlerimize öyle bir dil uzattı ki..Tiktok da videoyu izleyen hemen hemen herkesten çok ciddi bir tepki gördü.

"Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye video paylaşan p.ç reşat muaz,Yüce Şehitlerimizle gülerek dalga geçti ve ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz dedi.!

O KÖPEK EVİNDEN ALINIP PAKETLENDİ

Siber@egm.gov.tr'ye çok sayıda şikayetin gelmesi üzerine, hem siber güçlerimizin hem de POLİS özel harekatımızın başarılı operesyonu ile evinden alınan o p.ç ,sorgu için emniyete götürüldü..Gelen videoda şehitlerimizle dalga geçip köpek deme cesaretini bulan reşat muaz,polisleri karşısında gördüğünde süt dökmüş bir kediden farkı yoktu.,

İşte yüzbinlerce vatanseverimizin tepki gösterdiği o video ve videodan sonra göz altına alınma anı:

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