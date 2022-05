İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri

Destek ödemelerinde son dakika haberi: İstihdam politikalarının etkinliğinin artırılması, işsizliğin azaltılması için milyonlarca çalışan için işletmelere prim desteği sağlanıyor. İşbaşı eğitimi tamamlayan, işsizlik ödeneği ve sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim, ilave istihdam teşviki, sosyal yardım alanlara işte öncelik verilmesi başta olmak üzere 16 başlıkta prim desteği sağlanıyor. Bu kapsamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor.

İstihdam politikalarının etkinliğinin artırılması, işsizliğin azaltılması için milyonlarca çalışan için işletmelere prim desteği sağlanıyor. İşbaşı eğitimi tamamlayan, işsizlik ödeneği ve sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim, ilave istihdam teşviki, sosyal yardım alanlara işte öncelik verilmesi başta olmak üzere 16 başlıkta prim desteği sağlanıyor. İşveren prim teşvikinden yararlanan sayısı 12 milyonu, işbaşı eğitim programına katılanların sayısı da 360 bini geçmiş durumda. Türkiye İş Kurumu'nca başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayanları 3 ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine prim desteği sağlanıyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamını devlet karşılayacak.



İşte her işçi için 32 bin TL'leri bulacak olan destek ödemelerine ilişkin şartlar ve merak edilenler...



ONLARCA KALEMDE DESTEK VE PRİM ÖDEMELERİ



Buna göre işçi başına aylık 775.62 liralık prim desteği verilecek. Prim desteği imalat sektörü için 42 ay, diğer sektörler için 30 ay devam edecek. Bu kapsamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. Devletin koruması altındaki çocukları istihdam öden özel sektöre ait işletmelere de 5 yıl süreyle prim desteği sağlanıyor. Bu yıl rakamlarıyla 5 yılda istihdam edilen koruma altındaki genç başına sağlanan prim desteği tutarı 97 bin 560 liraya ulaşıyor.



1- Bu yıl istihdamı destek amacıyla verilen teşvik, destek ve indirimler neler?



Edinilen son dakika bilgisine göre Sigortalılar için uygulanan 5 puan indirimi, işbaşı programını tamamlayanların istihdamı, genç girişimcilere, işsizlik ödeneği alanlara, sosyal yardım alanlara, engelli istihdamına yönelik teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigorta desteği, ilave istihdam teşviki, kredi faiz veya kar payı desteği başta olmak üzere 17 başlıkta istihdam teşviki sağlanıyor. Sosyal hizmetlerden yararlananlar için de 60 ay prim teşviki sağlanıyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor.



2- İlave istihdam teşvikinde destek tutarı sektöre göre değişiyor mu?



İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler devlet tarafından karşılanıyor. Sektöre göre de farklı hesaplanıyor. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primlerini de (Brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında 1726 lira) 1 yıl boyunca Hazine ödüyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa Bağ-Kur kapsamında sigortalı bulunması gerekiyor.



Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il, Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 Puanlık Sigorta Primi işveren hissesi desteği bu yıl da uygulanıyor. Brüt 5004 lira olan asgari ücrete göre bu destek özel sektör işyerlerinde 1 işçi için 300 lira uygulanıyor. Teşvikten yararlanmak için işyerinde çalışan sayısı sınırı aranmıyor, küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri yararlanabiliyor.



4- İşbaşı eğitim programını tamamlayanları 3 ay içinde işe alan özel sektöre teşvikin ayrıntıları neler?



İşbaşı eğitim programına katılanlara aylık 4908 lira, öğrencilere 3681 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 2354 lira ödeniyor. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara 5399 lira veriliyor. Programı bitirenleri 3 ay içinde işe alan işveren prim teşviki sağlanacak. Prim desteği imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay devam edecek. İşe alınan işçiler için asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Buna göre, çalışan başına aylık 775.62 lira prim desteği verilecek.



5- İşsizlik ödeneği alanların istihdamı durumunda prim teşviki nasıl uygulanıyor?



İşsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta kolları primlerinin yüzde 1'i olmak üzere sigortalı hissesi, işveren hissesi ve genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince indirim olarak karşılanıyor. Teşvik tutarı 1676 lirayı buluyor.



6- Devlet korumasındaki çocuklara iş veren özel sektöre yönelik teşviklerin süresi ve tutarı ne kadar?



Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında en az iki yıl süreyle hakkında korunma veya bakım tedbiri kararı uygulanan çocukların istihdamı konusunda iki yol izleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki serbest kadro ve pozisyonların toplamının binde biri bu çocukların istihdamı için ayrılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca her yıl belirlenen sayıda kişi kamuda işe yerleştiriliyor. Kamuda istihdam hakkından yararlanamayan için de özel sektöre ait işyerlerinde istihdam durumunda beş yıl süreyle prim desteği veriliyor. Bu yılın sigorta primi dikkate alındığında 5 yılda bir kişi için verilen destek tutarı 97 bin 560 lirayı buluyor.



7- Sosyal yardım alanları işe alanlar hangi teşviklerden yararlanabilir?



Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmeler bu yıl için 1025 lira prim desteği alabilir. Bunun için kişinin yardım alma şartı bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli oluyor. Prim teşviklerinden yararlanabilmek için yasa ödeme süresi geçen sigorta, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası zammı borcunun olmaması gerekiyor.



Genç girişimci teşviki kapsamında ne kadarlık bir destek sağlanıyor?



Kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran, 29 yaşını geçmeyen genç girişimcilerin primleri (ilk defa sigortalı olanlar) 1 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda verilen destek tutarı günlük 57.55 lira, aylık da 1726 lirayı buluyor. Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik de aralık ayı sonuna kadar uzatıldı.