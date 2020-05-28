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1/12 Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. 2/12 Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. 3/12 Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketlerinden Cardata, Türkiye ikinci el piyasasında en çok satılan araçları sıraladı. 4/12 İşte ikinci elde en çok satan ilk 20 model 5/12 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet 6/12 2016 model Fiat Egea 1.3 MultiJet 7/12 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI 8/12 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet 9/12 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 10/12 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 11/12 2017 model Renault Megane 1.5 DCI TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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