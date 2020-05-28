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İşte ikinci elde en çok satan ilk 20 model

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İşte ikinci elde en çok satan ilk 20 model
28 Mayıs 2020 Perşembe 00:00

1/12 Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü.

2/12 Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı.

3/12 Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketlerinden Cardata, Türkiye ikinci el piyasasında en çok satılan araçları sıraladı.

4/12 İşte ikinci elde en çok satan ilk 20 model

5/12 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet

6/12 2016 model Fiat Egea 1.3 MultiJet

7/12 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI

8/12 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet

9/12 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT,

10/12 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT

11/12 2017 model Renault Megane 1.5 DCI

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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