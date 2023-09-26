İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar

AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonları merak konusu oldu. İşte 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları...

Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar satışında detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan2ın açıklamaları sonrası gözler telefon piyasasına çevrildi. 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonlarını sizler için derledik...

DÜZENLEMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

AK Parti'nin seçim vaatlerinden birinin daha detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının detaylarını paylaştı.

"5 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYEN ŞEKİLDE DESTEK VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." müjdesini vererek, "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONU MODELLERİ MERAK KONUSU OLDU

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu. İnternet satış sitelerinde satışa sunulan bazı cep telefonlarını sizler için araştırdık. Söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardık.

İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:

CASPER

Via X30 Plus

Via X30

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y36

Vivo Y35

HONOR

X9a 5G

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG