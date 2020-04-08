İşte bilim adamlarımız: Biri uyuya kaldı Celal Şengör,Diğeri de uyuttu ilber Ortaylı

Celal Şengör sözde bilim adamımız ( ataist) Diğeri de güzel bir uyuttu İlber Ortaylı

Tüm dünya corona virüsü ile mücadele ederken, elbete büyük TV kanallarımız da bu virüsle nasıl mücadele edilir,önlemler nasıl alınır,dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip etmek adına sürekli programlar yapıyor..

Habertürk kanalında da corona virüsü ile ilgili bir program yapıldı bugün.Hemde programın sunucu FATİH ALTAYLI gibi bir adam..Doğruların üzerine gider,yanlışları ezip geçer..Bakın bu ağabeyimizi hiç tanımam,merabam yoktur ancak yaptığı programlar her zaman reyting canavarına dönüşür.Ama sanırım bu gece böyle olmadı...!

AMAN CORONA VİRÜSÜNE KARŞI BU SÖZDE BİLİM ADAMLARI İLE MÜCADELE ETMEYELİM!

65 yaşındaki Celal Şengör bilindiği üzere hep darvinizmi savunmuş sözde ünlü bilim adamlarımızdan!!! Ülkemiz zor zamanlardan geçerken,konu corona virüsü iken canlı yayında uyukladı bu adamcağız.!!! Fatih Altaylı'nın sunduğu ve milyonların izlediği,o sözde bilim adamlarının açıklamalarını merakla beklediği programda malesef uyuya kaldı!..Çünkü konu sanırım biraz onu aştı.Dinleri eleştirmekte uzman Celal Şengör, bilim adamlığının heyecanından uzak bir tavır sergiledi, ve az daha uyuyordu..Ki Fatih Altaylı uyarmasaydı!

BİLİM ADAMIMIZ İLBER ORTAYLI İSE SAOLSUN UYKU HAPI GİBİYDİ!

Türkiye'nin en saygın kanalında,ve en çok izlenen programında kendisi bilim adamı olarak bilinen İlber Ortaylı ise izleyen vatandaşa uyku hapı gibi geldi.Zaten vatandaşımız bu virüs nedeni ile o kadar canı sıkılmış ki..acilen uyumak istiyordu! Ve İlber ortaylı yani kısaca ünlü bilim adamımız sayesinde herkes programın sonunu göremeden uyuya kaldı!

EMEKLİ OLMALILAR!

Kamusaati.com yazarı Emre Türkmen, bu iki sözde bilim adamının acilen emekli olmasını talep etti.Bugün yapılan programdan çok çok fazla beklentisi olan vatandaş malesef Celal Şengör gibi uyuyakaldı.Sürekli televizyonlarda darvanizm,maymundan gelme,evrim teorisi gibi konularda hakim olan bu iki emekli bilim adamının, acilen resmi olarak emekli olmasını isteyen Emre Türkmen,kamusaati.com'a seslendi!!!

Allah bizi seviyormuş Fatih Altaylı ayakta kaldı!

Türk televizyon tarihinin en sempatik ve en ciddi program sunucu Fatih Altaylı, bu iki sözde bilim adamının ( emekli) arasında kaldı.Biri uyukluyor,birisi de uyutuyor..Bir ara korktum milyonlarca kişinin izlediği programda Fatih Altaylı'da uyuyacak diye!..Neyse ki iyi bir sunucu Fatih Hocamız..Sabırla dinledi bunları..! Sanırım hem ilgili kanal hemde hocam bir daha çıkarmaz bunları canlı yayına..!

kaynak: kamusaati.com