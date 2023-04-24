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İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada büyük fırsat tepti. Kadıköy'de 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son dakikada yediği golle 2 puan bıraktı.

İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti
Kamusaati
Kamusaati
24 Nisan 2023 Pazartesi 22:54

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki karşılaşmada gol düellosu yaşandı. Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, son dakikada yediği golle 2 puan bıraktı.

Fenerbahçe, 25. dakikada Arda Güler'in golüyle öne geçti. Fırsatçılığını konuşturan genç yetenek, maçtaki ilk golü attı. İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 üstün tamamladı.

Arda Güler, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası dışından enfes bir şut gönderen Arda, ikileme yaptı. 2-0'dan sonra maçta başka bir senaryo yaşandı.

İstanbulspor, 55'te penaltı kazandı. 57'de Ethemi penaltıyı gole çevirdi. 66'da Ethemi bir kez daha sahneye çıktı, beraberliği getirdi. Samet'in ayağına çarpan top, ağlarla buluştu.

Geçen hafta Başakşehir maçında 2 gol atıp galibiyeti getiren Joao Pedro, bu maçta da son bölümde sahne aldı. 71'de Valencia'nın pasını gole çeviren Pedro, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

İstanbulspor, 90+7'de Eze'nin golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada son dakikada yediği golle sahadan üzgün ayrıldı. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada büyük fırsat tepti.

Sınırda bulunan Emre Mor, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Emre, Sivas maçında forma giymeyecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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