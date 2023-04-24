İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada büyük fırsat tepti. Kadıköy'de 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son dakikada yediği golle 2 puan bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki karşılaşmada gol düellosu yaşandı. Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, son dakikada yediği golle 2 puan bıraktı.

ARDA GÜLER RESİTAL YAPTI

Fenerbahçe, 25. dakikada Arda Güler'in golüyle öne geçti. Fırsatçılığını konuşturan genç yetenek, maçtaki ilk golü attı. İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 üstün tamamladı.

BU KEZ CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLADI

Arda Güler, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası dışından enfes bir şut gönderen Arda, ikileme yaptı. 2-0'dan sonra maçta başka bir senaryo yaşandı.

MAÇ 2-2'YE GELDİ

İstanbulspor, 55'te penaltı kazandı. 57'de Ethemi penaltıyı gole çevirdi. 66'da Ethemi bir kez daha sahneye çıktı, beraberliği getirdi. Samet'in ayağına çarpan top, ağlarla buluştu.

PEDRO YİNE SÖZ ALDI

Geçen hafta Başakşehir maçında 2 gol atıp galibiyeti getiren Joao Pedro, bu maçta da son bölümde sahne aldı. 71'de Valencia'nın pasını gole çeviren Pedro, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

SON SANİYEDE EZE UMUTLARI BİTİRDİ

İstanbulspor, 90+7'de Eze'nin golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada son dakikada yediği golle sahadan üzgün ayrıldı. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada büyük fırsat tepti.

EMRE MOR CEZALI

Sınırda bulunan Emre Mor, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Emre, Sivas maçında forma giymeyecek.