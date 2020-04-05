İstanbullu Tek Ses Oldu: İmamoğlu İstifa Sesleri!

Salgın sonrası Türkiye’de onlarca tedbir alınırken, hükümet SÜREKLİ OLARAK SOSYAL MESAFE UAYARISI uyarısı yaparak vatandaşları uyarıyor. Aynı zamanda belediyelere de toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi bildirilirken, yerel yönetimlere verilen mali destek miktarı da artırıldı.

Hükümetin tüm çabalarına karşın birtakım belediyelerin işgüzarlığı vatandaşları çileden çıkarmaya başladı. Başta CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, muhalefetin intikam alırcasına hayata geçirdiği skandallara tepki yağıyor. Özellikle İBB’nin sefer sayılarını azaltması, 50 TL’lik yardım kolilerini 150 TL’ye satışa çıkarması ve Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yol inşaatını koronavirüs tehlikesine rağmen yapmamakta ısrar etmesi halkı çileden çıkardı. Tüm bunlara karşın, toplu taşımadaki yoğunluktan şikayet eden vatandaşların İBB tarafından “AK Partili troller” ilan edilmesi de Türkiye genelinde infial uyandırdı.

“Yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok” diyerek mazbatayı alana kadar ortalığı birbirine katan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, göreve geldikten sonra defalarca yıllık izne çıkması, sürekli yurtiçi-yurtdışı ziyaretlerde bulunması, karşıt görüşe tahammül edemeyerek belediye meclisinde kameralar kayıttayken AK Partili meclis üyesine açık açık küfretmesi gibi rezil icraatlarının yanı sıra, koronavirüs tehlikesinden sonraki tepki çeken hareketleri de istifa çağrılarını beraberinde getirdi.

On binlerce vatandaş istifasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, devlet desteklerinin yanı sıra vatandaşların da koronavirüs mağdurlarına yardım etmesine olanak sağlayan Milli Dayanışma Kampanyası sonrası hükümetin istifasını isteyen tahammülsüzlere okkalı cevap Cumhur İttifakı’nı destekleyen vatandaşlar ve pişman CHP’lilerden geldi. Erdoğan ve kabinenin gereksiz yere istifasını isteyen Gezi zekalılara karşı on binlerce vatandaş, halkın canını tehlikeye atan ve İstanbul’da 8 binden fazla koronavirüs vakası olmasından sorumlu tutulan CHP’li İBB idaresi ve İmamoğlu’nun istifasını istedi.

Twitter’da tek ses olan Cumhur İttifakı ve destekçileriyle İmamoğlu’na oy verdiği için pişman olan kesim, “İmamoğlu istifa” diyerek tepkilerini dile getirdi.

yeniakit.com.tr

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