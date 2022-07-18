İstanbulkart'a yüzde 100 zam geldi!, İstanbulda yaşayan vatandaşlardan zamlara tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar ile İstanbulkart'a yüzde 71 zam, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Yeni gelen zam ile beraber, kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.

Gün geçmiyor ki bir zam haberi daha ile karşı karşıya kalmayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar ile İstanbulkart'a yüzde 71 zam yapıldığı duyuruldu. Bugün bir zam haberi de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geldi. Belediyeden alınan bilgilere göre İstanbulkart'a yüzde 71 zam, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Yeni gelen zamlarla birlikte, kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Ulaşımda En Pahalı İL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu zamla birlikte İstanbul, Türkiye genelinde ulaşımda en pahalı il haline geldi. Öğrencilerin kullandığı aylık İstanbulkart'ın fiyatını Ak Partili Meclis üyelerinin aldığı kararla, kısa süreliğine 50 liraya düşüren ardından CHP'li İBB nin art arda aldığı zam kararlarıyla bu ücreti tekrar 109 TL'ye çıkarmış oldu.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini kabul etti. 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan şehir oldu. Tek bilet 7,67, aylık abonman 602 TL'ye çıktı.